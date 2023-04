Fogli in carcere

Fogli in carcere, la replica di Cuffaro: ''Rimestano una storia farlocca''

''Il tutto era regolarmente controllato, foglio per foglio, dal personale carcerario e poi autorizzato: si trattava di fogli relativi al libro'', dichiara Totò Cuffaro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/04/2023 - 12:34:50 Letto 835 volte

"Stamattina 'Il Fatto Quotidiano' e stasera 'Report' rimestano una storia farlocca. È assurdo raccontare che mia moglie avesse bisogno di qualcuno per portarmi alcuni fogli mentre ero in carcere. In realtà, mia moglie mi portava regolarmente fogli ove erano trascritti al computer miei scritti a mano che le avevo precedentemente consegnato. E il tutto era regolarmente controllato, foglio per foglio, dal personale carcerario e poi autorizzato: si trattava di fogli relativi al libro "Il candore delle cornacchie" che ho scritto in carcere. Allusione falsa e cattiva è dunque parlare di 'pizzini', quando tutto è avvenuto in maniera legale, trasparente e autorizzata. 'Pizzini'? Ma è possibile che un tipo di giornalismo possa ridursi a tanto?". Lo dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro in merito ad un articolo pubblicato questa mattina da 'Il Fatto Quotidiano'.

Ti potrebbe interessare? La DC diffida chiunque usi impropriamente nome e simbolo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!