Fondi ex Gescal, presidente II Circoscrizione: ''Perderli sarebbe molto grave e penalizzerebbe le periferie di Palermo''

Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione, lancia un appello a tutto il Consiglio comunale, indipendentemente dalle appartenenze partitiche e di coalizione, affinché ''approvi urgentemente la rimodulazione di questi interventi'',

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2024 - 14:10:31 Letto 779 volte

"La perdita dei fondi ex Gescal sarebbe molto grave e penalizzerebbe le periferie della nostra città, impedendo la realizzazione di opere di riqualificazione e recupero urbano fondamentali e attese da numerosi anni, come ad esempio quelle previste allo Sperone. Pertanto lancio un appello a tutto il Consiglio comunale - indipendentemente dalle appartenenze partitiche e di coalizione - affinché approvi urgentemente la rimodulazione di questi interventi, concertata nelle scorse settimane con la Regione grazie in particolare al proficuo lavoro svolto dall'Assessorato alle Infrastrutture guidato da Alessandro Aricò".



Lo afferma Giuseppe Federico, presidente della Seconda Circoscrizione.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

