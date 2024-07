Foro Italico, Rini: ''Completamento della passeggiata a mare segna un altro passo verso il recupero del rapporto tra la città e il mare''

Foro Italico

''Ringraziamo il presidente Pasqualino Monti e la struttura che guida per aver completato in tempo rapidi un progetto che consente di restituire ai cittadini spazi rinnovati, sicuri e ben illuminati'', ha detto il presidente della Commissione Urbanistica Antonio Rini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2024 - 11:26:25 Letto 789 volte

"Il completamento della passeggiata a mare al Foro Italico, realizzato dall'Autorità portuale di Palermo, segna un altro passo verso il recupero del rapporto tra la città e il mare. Ringraziamo il presidente Pasqualino Monti e la struttura che guida per aver completato in tempo rapidi un progetto che consente di restituire ai cittadini spazi rinnovati, sicuri e ben illuminati. Anche la villetta adiacente è stata riconsegnata all'Autorità portuale dal Comune, segno di una chiara visione dell’Amministrazione Lagalla che, al di là delle logiche di competenza e senza perdere tempo in rimpalli burocratici, guarda al risultato finale. Un esempio di sinergia istituzionale che, siamo sicuri, continuerà con le altre opere di riqualificazione del fronte a mare garantendone sempre la fruizione pubblica. Continua il percorso per restituire il mare alla città di la città al mare".

Lo ha detto il presidente della Commissione Urbanistica Antonio Rini.

Fonte: Comune di Palermo

