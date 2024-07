Furto di panchina con lo scooter a Palermo, appello di Ferrandelli: ''Aiutateci a ritrovarla''

E' caccia a Palermo al presunto ladro che domenica 21 luglio è stato avvistato in scooter mentre trasportava una panchina pubblica che sarebbe stata divelta dal marciapiede della zona Tribunale.

In un video pubblicato su Facebook, l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, chiede aiuto ai cittadini per riportare al suo posto l'arredo urbano.

Aiutereste me e il “Comitato Quartiere Pulito” della zona Tribunale a ritrovarla?

Il soggetto saliva da via Juvara e ha svoltato in via Re Federico. Non deve essere andato lontanissimo….