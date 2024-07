furto panchina

Furto di panchina con lo scooter a Palermo, Presidente Ottava circoscrizione: ''Indebolito un progetto di riqualificazione urbana''

''Tale reato si evidenzia ancor più grave se si ricorda che, oltre a procurare un danno economico pubblico, mira evidentemente a indebolire un progetto di riqualificazione urbana'', ha dichiarato il Presidente dell'ottava circoscrizione.

22/07/2024

"Esprimo profondo rammarico e forte biasimo per il furto di panchine di proprietà comunale recentemente collocate e in queste ore ignobilmente asportate da soggetti sinora rimasti ignoti. Tale reato si evidenzia ancor più grave se si ricorda che, oltre a procurare un danno economico pubblico, mira evidentemente a indebolire un progetto di riqualificazione urbana realizzato dall'Amministrazione Comunale al precipuo fine di valorizzare un virtuoso processo, frutto dell'impegno di tanti cittadini e tante cittadine di tutte le età (dai bambini agli anziani) che si sono aggregati con la denominazione di "Comitato Quartiere Pulito", esercitando un fondamentale ruolo di educazione dell'ambiente e del rispetto delle regole di pacifica convivenza in una vasta area della città, ricompresa tra il Tribunale e Via Re Federico/Piazza Stazione Lolli". Lo ha dichiarato il Presidente dell'ottava circoscrizione.

L'Ottava Circoscrizione auspica che "tale forma di impegno civico non si arrenda mai , neanche di fronte a coloro che manifestano di osteggiare il miglioramento delle condizioni di vivibilità della nostra Comunità, ma anzi reagisca e si rafforzi affinché - con il necessario ausilio dell'Amministrazione Comunale - il Bene Comune prevalga sull'inciviltà, sull'ignoranza e sulla mancanza di rispetto".

Fonte: Comune di Palermo

