Germania a Italia: ''Prestare velocemente soccorso ai migranti naufraghi soccorsi dalla nave Humanity 1''

La Farnesina informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all'ambasciata tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della 'Humanity 1' in vista dell’assunzione di eventuali decisioni.

03/11/2022

"Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso ai migranti naufraghi soccorsi dalla nave Humanity 1". E' la risposta del governo di Berlino tramite l'ambasciata tedesca alla trasmissione di RaiTre 'Il cavallo e la torre', in merito "alla nota verbale del governo italiano".

"Il governo federale ha risposto per iscritto alla nota verbale del governo italiano esponendo la propria interpretazione del diritto - si legge nella nota - Per il governo federale, le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio di migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante. Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity sulla nave 'Humanity 1', battente bandiera tedesca, attualmente ci sono 104 minori non accompagnati. Molti di loro hanno bisogno di cure mediche. Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso".

La Farnesina, d’intesa con il ministero dell’Interno, informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all’ambasciata della Repubblica federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della 'Humanity 1' in vista dell’assunzione di eventuali decisioni. In particolare, si legge in una nota, è stato richiesto di conoscere al più presto informazioni di dettaglio sulle persone presenti a bordo della nave, sulle zone marine in cui ha operato la nave, se vi siano persone vulnerabili a bordo e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale. Da parte italiana si continuerà naturalmente a monitorare la situazione a bordo di questa e delle altre navi e a fornire l’assistenza di emergenza che si dovesse rendere necessaria.

