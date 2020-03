acqua inquinata

Giallo sull'acqua inquinata a Palermo. Orlando e Protezione Civile rasserenano gli animi dei palermitani

Giallo sulla nota dell'Amap che raccomandava di non bere acqua dai rubinetti perché inquinata.

E’ giallo sulla nota dell’Amap che raccomandava di non bere acqua dai rubinetti perché inquinata. Una nota che ha creato il caos con molti cittadini che hanno letteralmente preso d’assalto i supermercati per l’acquisto di casse d’acqua. Dopo un comunicato diffuso dall'Amap nel pomeriggio in cui si raccomanda, in attesa di controanalisi, di non bere l'acqua dei rubinetti e di non usarla nemmeno per lavarsi i denti arriva poi la nota del sindaco Orlando il quale frena, dicendo che l'ordinanza firmata dal Comune è un atto dovuto e che dai riscontri dei tecnici del Comune non ci sono rischi.

Orlando poi rincara la dose: “Specialmente in una situazione di già grave nervosismo legato alla situazione sanitaria del paese – dichiara il sindaco – è auspicabile che da parte di tutti e soprattutto da parte dei soggetti istituzionali vi sia la massima collaborazione per non alimentare psicosi di alcun genere. L’Amap controlla l’acqua distribuita in rete ogni singolo giorno, cosa che non avviene per tanti altri soggetti che vendono acqua presunta potabile. Sono certo che nessuno in Amap si sognerebbe mai di distribuire acqua non di qualità.

Allo stesso tempo mi aspetto che l’azienda curi con maggiore attenzione la propria comunicazione, non essendo possibile che suoi uffici diffondano notizie parziali che generano allarme nella popolazione”.

Poi da poco e’ anche arrivato un comunicato della Protezione Civile che ha “rasserenato” gli animi sostenendo che tutto è nella norma.

In una nota diffusa nel pomeriggio, l'Amap aveva spiegato: "In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale del Comune di Palermo n. 27/OS del 06/03/2020 - si legge in una nota dell'Amap - assunta di seguito alle analisi effettuate dall’ASP 6, in data 25/02/2020, si informa che è inibito, fino a diversa comunicazione, l’uso delle acque distribuite dai serbatoi Petrazzi Alto e Basso per il consumo umano". "Si informa che l’Amap - continua il comunicato - ha aumentato la clorazione delle acque in rete che sono costantemente monitorate ed i recenti controlli analitici effettuati non hanno evidenziato criticità. Di seguito all’invio dei nuovi rapporti di prova, da parte dell’Asp 6, saranno assunte le conseguenti determinazioni".

L'Amap fa sapere che dalla rilevazione dell'ASP "sono emersi valori di torbidità determinati dalla presenza di alluminio e solfati dell'acqua. Sono state dunque effettuate altre controanalisi il cui risultato sarà noto lunedì mattina. Al momento è vietato l'uso dell'acqua per i seguenti utilizzi: come bevanda; per le imprese alimentari; per la reidratazione e ricostituzione di alimenti; per la preparazione di alimenti e bevande in cui l’acqua costituisca ingrediente o entri in contatto con l’alimento per tempi prolungati; per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione, anche se limitata, di acqua come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale".

Queste le zone interessate: Mondello, Partanna Mondello, Lungomare Cristoforo Colombo, Zen, Marinai Alliata, Giusino, Castelforte, Pallavicino, Villaggio Ruffini, Lanza di Scalea, San Lorenzo, Villa Adriana, Sottorete 5 "Libertà", Cruillas-Badia, Lazio Leoni, Fante, Resuttana-San Lorenzo, Sottorete 11 "Noce Uditore".

