Giardino Inglese, assessore Alongi: ''Proseguono i lavori di recupero. Riaprirà interamente entro dicembre 2024''

restyling Giardino Inglese

Giardino Inglese, assessore Alongi: ''Proseguono i lavori di recupero. Riaprirą interamente entro dicembre 2024''

''L'andamento dei lavori sta rispettando il cronoprogramma stabilito dal progetto che ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilitą del parco'', ha dichiarato l'assessore al Verde urbano e alle Ville Pietro Alongi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2024 - 16:07:52 Letto 823 volte

Proseguono i lavori di recupero del Giardino inglese, previsti dal progetto finanziato con fondi PNRR. Gli interventi, ad oggi, hanno già proceduto al recupero delle aree in cui si trovano alberature di pregio con la rinaturalizzazione degli spazi e l’eliminazione dell’asfalto. Inoltre, l’impianto di illuminazione è già stato completato nelle aree adiacenti alla via Libertà ed in questi spazi sono stati anche sistemati i viali di accesso con i sampietrini e il ridisegno della bordura minerale delle aiuole. Questi interventi permetteranno di riconsegnare ai palermitani l’area del parco Mattarella adiacente a via Libertà tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo. I lavori continueranno nell’area lungo via Duca Della Verdura e si concluderanno il 30 giugno. La seconda metà dell’anno servirà per completare le verifiche e i collaudi, in modo da riaprire interamente il Giardino inglese entro dicembre 2024.

“L’andamento dei lavori sta rispettando il cronoprogramma stabilito dal progetto che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità del parco e, contestualmente, valorizzarne le peculiarità attraverso un adeguato sviluppo della base di conoscenza, finalizzata al miglioramento dell’offerta culturale dei servizi ecosistemici generali, dagli elementi vegetali del giardino stesso. Si tratta di un’opera che restituirà ai palermitani uno dei polmoni verdi da sempre più frequentati. Al termine dei lavori, che saranno rendicontati entro la fine del 2024, la città avrà a disposizione un giardino più sicuro e più ospitale”. Lo ha dichiarato l'assessore al Verde urbano e alle Ville Pietro Alongi.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!