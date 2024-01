restyling Giardino Inglese

Giardino Inglese, consigliere Amella: ''Fondi Pnrr stanziati per il restyling sono a rischio. Chiesta interrogazione a Lagalla''

''La preoccupazione è sempre la stessa e cioè che ancora una volta i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea non vengano utilizzati, confermando l'ormai tradizionale ignavia e incapacità dell'amministrazione Lagalla nell’utilizzo di questo tipo di finanziamenti destinati al rilancio e allo sviluppo della città'', dichiara Concetta Amella, consigliere comunale e componente della Terza Commissione, aziende partecipate e ambiente.

"I fondi del Pnrr stanziati per il restyling del Giardino Inglese sono a rischio. Un finanziamento di 2 milioni di euro che potrebbe polverizzarsi, dal momento che gli interventi edili e i restauri scultorei, che avrebbero dovuto essere completati entro marzo, registrano un ritardo significativo o addirittura una totale interruzione. Il recupero del giardino era stato avviato a febbraio dell’anno scorso e annunciato in tre fasi, di cui una delle più delicate consiste nella rimozione della pavimentazione in asfalto dei vialetti, che per decenni ha soffocato le radici degli alberi e da sostituire con uno strato di ghiaia, con la successiva sistemazione delle alberature, essenze e aiuole.

La conclusione di questo intervento era stata programmata per la fine di marzo del 2024. Ma anche tali attività vanno avanti molto a rilento, se non sono ferme. Con la conseguenza che la riapertura di questo polmone urbano non avverrà affatto entro i tempi promessi, e cioè a marzo, ma sarà rimandata a data da destinarsi. Perciò, abbiamo inviato al sindaco una interrogazione per avere contezza del cronoprogramma dei lavori e della relazione sul loro stato di avanzamento e i tempi programmati per la restituzione del parco ai cittadini. La preoccupazione è sempre la stessa e cioè che ancora una volta i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea non vengano utilizzati, confermando l'ormai tradizionale ignavia e incapacità dell’amministrazione Lagalla nell’utilizzo di questo tipo di finanziamenti destinati al rilancio e allo sviluppo della città".

