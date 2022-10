Governo Meloni

Governo Meloni, Mattarella: ''Tempi brevi grazie per la chiarezza dell'esito elettorale. Buon lavoro''

Mattarella ha ringraziato l'escutivo uscente e rivolto con lo stesso spirito di collaborazione il buon lavoro al nuovo governo che con il giuramento di sabato mattina inizierà a svolgere i suoi compiti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2022 - 18:53:24 Letto 692 volte

"Il tempo per la formazione del nuovo governo è stato breve, meno di un mese dalla data delle elezioni. E' stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale ed è stato necessario procedere velocemente per le condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti". Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo la lettura dei ministri del nuovo governo a guida Giorgia Meloni.

Mattarella ha ringraziato l'escutivo uscente e rivolto con lo stesso spirito di collaborazione il buon lavoro al nuovo governo che con il giuramento di sabato mattina inizierà a svolgere i suoi compiti.





Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Quirinale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!