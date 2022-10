Giuramento Musumeci

Governo Meloni, Musumeci: ''Giuro di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo dell'Italia'' *VIDEO*

''Una grande emozione. Una grande soddisfazione, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Regione Siciliana'', scrive Musumeci su Facebook.

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione". Cosi scrive il neo ministro Nello Musumeci su Facebook.

"Una grande emozione. Una grande soddisfazione, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Regione Siciliana. Il coronamento di una vita dedicata alla politica.

Una grande responsabilità, che affronterò con impegno e dedizione.

Grazie a Giorgia Meloni e ai leader del centro destra per la fiducia che hanno riposto in me.

Pronti, a risollevare l’Italia".

