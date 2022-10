ministero degli esteri

Governo Meloni, passaggio di consegne Tajani-Di Maio: ''Si parte con questa nuova sfida, sempre al servizio dell'Italia''

Il dossier Ucraina per Antonio Tajani rappresenta una priorità e, proprio come primo atto da neo ministro degli Esteri, ha chiamato il suo omonimo ucraino, Dmytro Kuleba.

23/10/2022

''Passaggio di consegne con il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio. Lo ringrazio per il lavoro svolto. Si parte con questa nuova sfida, sempre al servizio dell'Italia''. Lo ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani postando su Twitter una foto che lo ritrae con il suo predecessore Luigi Di Maio.

"E' la prima telefonata che ho fatto entrando alla Farnesina - ha scritto su Twitter Tajani -. Ho confermato il sostegno dell'Italia all'Ucraina in difesa della libertà e contro l'invasione russa". A breve giro, Kuleba ha fatto sapere di ritenere la chiamata "un chiaro segnale delle priorità del nuovo governo".

Al governo Meloni, ha detto il neo ministro degli Esteri, "voglio portare tutta la mia esperienza per far sì che l'Italia possa affrontare e superare tutti gli ostacoli che ha di fronte, sia economici, sia ai confini dell'Unione dove si combatte una guerra sanguinosa che vorremmo finisca il prima possibile. Non c'è pace senza giustizia, e giustizia significa la libertà per l'Ucraina".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Twitter Tajani

