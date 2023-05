Governo Meloni

Governo, Tajani: ''Esecutivo durerà 5 anni, faremo riforme necessarie e interessi Italia in Ue''

Antonio Tajani garantisce sulla solidità del governo e della maggioranza.

Pubblicata il: 09/05/2023

"Siamo qui per costruire, questo esecutivo che durerà 5 anni, faremo le riforme necessarie, lavoreremo per tutelare i nostri interessi in Europa. Il centrodestra è una coalizione coesa, in tutte le città ci presentiamo insieme", afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

