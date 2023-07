incendi a Palermo

Incendi, bruciano ancora le montagne attorno a Palermo: canadair in azione anche a Bellolampo

Sembra invece migliorata la situazione a Monreale, San Martino delle Scale, Capaci e Cinisi.

26/07/2023

Continua a bruciare il Palermitano. Dopo la giornata di ieri in cui gli incendi si sono susseguiti senza sosta, questa mattina le squadre dei vigili del fuoco sono ancora a lavoro ad Alimena, Alimenusa, Altofonte, Piana degli Albanesi e a Palermo, nella zona di via Messina Montagne. Brucia ancora la discarica di Bellolampo dove, come richiesto ieri dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dalle prime ore di questa mattina sta operando anche un canadair. Sembra invece migliorata la situazione a Monreale, San Martino delle Scale, Capaci e Cinisi.

