Incendi, Ferrandelli: ''Cambiare sistema, premiamo prevenzione, non emergenza''

''28mila guardie forestali in Sicilia, ma non riusciamo a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi'', Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, +Europa.

03/08/2019

"Abbiamo 28mila guardie forestali in Sicilia, ci costano mezzo miliardo all’anno, ma non riusciamo a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi”. Lo afferma Fabrizio Ferrandelli, membro della segreteria nazionale di Più Europa.



“Per ore la zona della Conca d’oro del palermitano è stata avvolta dalle fiamme, provocando danni e preoccupazioni all’intera popolazione. Forse è il momento di rivedere il sistema - precisa Ferrandelli - remunerare le guardie con un bonus legato agli ettari di bosco che non bruciano: meno incendi ci sono, più bonus per le guardie forestali. Un modo per premiare la prevenzione degli incendi e non le emergenze”.

