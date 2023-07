emergenza incendi

Incendi, Sicilia verso lo stato di emergenza

''Ci sono danni ingenti ancora non quantificabili e numerosi roghi ancora attivi'', afferma il Governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Pubblicata il: 26/07/2023

Verso la dichiarazione dello stato di emergenza per Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, colpite dagli eventi estremi di questi giorni, tra nubifragi al Nord ed incendi al Sud. Il ministro della Protezione civile Nello Musumeci - che ha avuto contatti telefonici con i governatori delle regioni interessate - riferirà domani in Consiglio dei ministri sulla situazione. "Si verificherà la sussistenza dei parametri, quindi delle condizioni di calamità e, su mia proposta, si delibererà l'emergenza", ha detto Musumeci. In attesa di una quantificazione più dettagliata dei danni - si parla di centinaia di milioni di euro - potrebbe esserci già un primo stanziamento per gli interventi più urgenti.

A stretto giro arriverà sul tavolo di Musumeci una richiesta da parte del governatore della Sicilia, Renato Schifani. "Sono in attesa - ha spiegato - della relazione da parte della Protezione civile sugli incendi. Ci sono danni ingenti ancora non quantificabili e numerosi roghi ancora attivi. Confido - ha aggiunto - in un rapido e positivo riscontro da parte del governo nazionale, di modo che si possa cominciare al più presto a pianificare i primi interventi".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Ezio Cairoli

