Incendio a Bellolampo, ramaglie pronte per essere stoccate prendono fuoco: Il focolaio è stato spento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/09/2023 - 15:53:24 Letto 892 volte

Intorno alle ore 12: 30 presso il TMB del polo impiantistico di Bellolampo, in ambito 5, è partito del fuoco dove erano allocate delle ramaglie pronte per essere triturate e stoccate per l’utilizzo dei Biofiltri. L'area non è in questo momento utilizzata, non ci sono rifiuti e si trova accanto all’impianto TMB, nel quale è in atto una attività di manutenzione straordinaria; pertanto tale evento non sta, di fatto, al momento, intralciando le normali ed ordinarie attività legate al ciclo dei rifiuti.

Contestualmente ad avere attivato le procedure e i presidi di sicurezza previsti in questi casi per circoscrivere il fuoco, Rap ha tempestivamente allertato i Vigili del Fuoco, la protezione civile e il COC ( Centro Operativo Comunale responsabile delle attività comunali).

Fortunatamente ogni pericolo è stato scongiurato, l'incendio a Bellolampo è stato spento dalle nostre maestranze.

Fonte: Rap

Fonte Immagine: Rap

