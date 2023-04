Sottopasso via Crispi

Iniziati lavori sottopasso via Crispi, Arcoleo: ''Traffico in tilt, valvola di sfogo necessaria e urgente, ma l'amministrazione è capace''

Oggi è iniziata la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria (demolizione intonaci, paratie e ripristino) del sottopasso di piazza XIII Vittime, su via Francesco Crispi, nella corsia in direzione porto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2023 - 16:50:21 Letto 851 volte

Oggi è iniziata la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria (demolizione intonaci, paratie e ripristino) del sottopasso di piazza XIII Vittime, su via Francesco Crispi, nella corsia in direzione porto.

«Come prevedibile si sono formate code e congestionamenti del traffico. Con i lavori precedenti nella corsia inversa si era provveduto con una sospensione temporanea della ZTL in via Roma. Una valvola di sfogo necessaria e urgente, ma l'amministrazione non è stata capace nemmeno di compiere questa ovvietà in tempo. Chiediamo la sospensione immediata della ZTL in via Roma, com'è giusto che sia».



Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo PD Rosario Arcoleo.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!