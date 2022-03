Mondiali 2022

Italia fuori dai Mondiali 2022, Mancini: ''Delusione troppo grande ora per parlare di futuro''

''A livello umano posso dire che voglio più bene ai ragazzi ora di quanto gliene volessi a luglio, è un momento di grande difficoltà, poi vedremo'', dice il ct della Nazionale Roberto Mancini.

25/03/2022

"L'Europeo è stata la cosa più bella a livello professionale e questa la più grande delusione. Nel calcio accadono cose incredibili e stasera è successa. Forse non dovevamo esserci ma abbiamo fatto di tutto per cercare di vincere. E' una delusione troppo grande ora per parlare di futuro. Certe partite sono così, difficile anche parlare della partita". Il ct della Nazionale Roberto Mancini si esprime così dopo la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord e la mancata qualificazione ai Mondiali 2022.

"La vittoria all'Europeo è stata strameritata, poi la fortuna che ci aveva accompagnato si è trasformata in totale sfortuna, ma quando si perde e si va fuori si deve anche soffrire", aggiunge Mancini a RaiSport.

"Subire il gol al 90' sembra fatto apposta. Questa è una squadra con bravi giocatori, mi dispiace molto per loro. A livello umano posso dire che voglio più bene ai ragazzi ora di quanto gliene volessi a luglio, è un momento di grande difficoltà, poi vedremo. Prima bisogna far passare un po' di tempo ma la squadra ha giocatori bravi e ha un grande futuro", afferma.

