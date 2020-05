Coronavirus

Jamie malato di covid torna a Palermo, il saluto e la solidarietà del sindaco Orlando

''Un abbraccio a Jaime e alla sua famiglia. Un abbraccio dalla città e dal Sindaco che si sono adoperati per fare propri gli appelli della famiglia'', ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

"Un abbraccio a Jaime e alla sua famiglia. Un abbraccio dalla città e dal Sindaco che si sono adoperati per fare propri gli appelli della famiglia per sostenere questo nostro concittadino originario della Guinea, colpito dal Covid-19. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a questo sforzo importante per la tutela della vita, dal Governo nazionale all’Aeronautica militare, dalla stampa locale che ha seguito con attenzione e passione questa vicenda, alla nostra Polizia Municipale il cui comandante ha oggi accolto all’Aeroporto l’equipe medica e i militari che hanno curato il trasporto sanitario. È un esempio di impegno corale e di umanesimo, che vuol dire la capacità di rispettare e far propri i diritti di tutti e di ciascuno, a partire dall’inviolabile diritto alla vita".

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando l'arrivo a Palermo con un volo militare di Jesus Jaime Mba Obono, l'informatico di 49 anni, cittadino italiano che si trova da oggi ricoverato nel reparto di terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale 'Cervello' dopo aver contratto il coronavirus, in Guinea equatoriale, suo paese d'origine.

