Coronavirus

Stava per morire in Guinea, Jamie malato di covid torna a Palermo

Per giorni ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche in un ospedale della Guinea Equatoriale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2020 - 09:01:46 Letto 417 volte

È atterrato intorno alle 5, a Palermo, l’aereo militare messo a disposizione dal governo italiano con a bordo Jesus Jaime Mba Obono, l’informatico originario della Guinea Equatoriale e con nazionalità italiana, per giorni ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche dopo avere contratto il coronavirus. A renderlo noto i familiari.

L’uomo è sposato con una palermitana. La coppia, con i loro tre ragazzi, è molto impegnata anche nel sostegno delle comunità d’Africa.

