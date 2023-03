Cgil

Landini: ''Come Cgil è il momento di scendere in piazza''

''E' il momento di scendere in piazza e dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale'', ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2023 - 16:52:32 Letto 789 volte

"Come Cgil pensiamo che di fronte alle politiche del governo e a provvedimenti che vanno nella direzione sbagliata ci sia bisogno di mettere in campo iniziative di mobilitazione". Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

"Mi auguro ci siano le condizioni di poter definire con Cisl e Uil un percorso di iniziative che parte dal discutere con le persone. Ma è anche il momento di scendere in piazza e dare il senso di come la maggioranza del Paese chieda un cambiamento reale delle politiche economiche e sociali, per una primavera di diritti e lavoro", ha aggiunto il leader della Cgil.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Cgil

