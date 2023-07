Governo

Landini: ''Governo peggiora le leggi legalizzando i contratti a termine''

''Le leggi vanno cambiate. Il governo peggiora leggi sbagliate come con i voucher, legalizzando i contratti a termine'', afferma il segretario generale Cgil Maurizio Landini.

"La Costituzione va applicata. L'attacco alla magistratura è molto grave perché la magistratura in un Paese democratico deve essere indipendente e non rispondere a nessuna forza politica o di governo". Lo afferma il segretario generale Cgil Maurizio Landini, in Valle d'Aosta per un convegno sui giovani e il lavoro.

"Serve una lotta senza quartiere alla precarietà - aggiunge - Le leggi vanno cambiate. Il governo peggiora leggi sbagliate come con i voucher, legalizzando i contratti a termine", attacca.

