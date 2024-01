Rap

Lavoriamo per Palermo incontra vertici Rap: ''Discusso di investimenti per il rilancio dell'igiene ambientale e della differenziata''

''L'incontro col presidente della Rap Giuseppe Todaro è stato il primo di una serie di interlocuzioni che attiveremo per favorire percorsi condivisi e che abbiano a cuore l'interesse della città''. Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo ''Lavoriamo per Palermo''.

«I palermitani hanno diritto a servizi efficienti ed economicamente sostenibili, trovando il giusto punto di equilibrio con le legittime esigenze delle società partecipate e dei lavoratori. L’incontro col presidente della Rap Giuseppe Todaro è stato il primo di una serie di interlocuzioni che attiveremo per favorire percorsi condivisi e che abbiano a cuore l’interesse della città». Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo “Lavoriamo per Palermo” Dario Chinnici (capogruppo), Ninni Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Pino Mancuso.

«Il Comune e le società partecipate devono ragionare e comportarsi come un’unica entità – continuano i consiglieri – e per questo bisogna favorire il confronto e il dialogo, evitando scontri che finiscono col penalizzare i servizi ai cittadini. Il gruppo "Lavoriamo per Palermo" ha deciso di avviare una serie di incontri con i vertici delle aziende per analizzare le singole situazioni, ascoltare richieste e proposte e individuare soluzioni condivise. Insieme al presidente Todaro abbiamo discusso della situazione di Rap che ha bisogno di investimenti nell’ambito di un serio piano industriale che deve gettare le basi per il rilancio dell’igiene ambientale e della differenziata a Palermo».

Fonte: Comune di Palermo

