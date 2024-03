decoro

Le guide turistiche incontrano la sesta Commissione consiliare e l'assessore Anello: manifestata l'esigenza di migliorare il decoro della zona Unesco

Le associazioni di categoria hanno rappresentato la necessitą di intervenire per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della cittą e renderla maggiormente fruibile.

Pubblicata il: 15/03/2024

«Ringraziamo le guide turistiche per le proposte che hanno avanzato oggi nel corso della seduta della Commissione che si è svolta stamattina alla presenza dell'assessore Anello.

Le associazioni di categoria hanno rappresentato la necessità di intervenire per valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e renderla maggiormente fruibile.

In particolare, hanno manifestato l'esigenza di migliorare il decoro nei siti di maggiore interesse che coinvolgono anche il nostro patrimonio UNESCO, tra cui la zona dei Quattro Canti e le aree limitrofe.

Inoltre, hanno avanzato alcune proposte al redigendo regolamento che disciplina le attività degli artisti di strada, rappresentando la necessità che le suddette attività, sicuramente attrattive anche dal punto di vista turistico, siano svolte in modo armonico e rispettoso dei luoghi a forte vocazione turistica tra cui la Cattedrale, il Teatro Massimo, Piazza Pretoria, Piazza Bellini e così via. Si è convenuto di approfondire di questi argomenti trattati nel corso di una prossima seduta alla presenza di una rappresentanza del corpo della Polizia municipale e dei rami dell'amministrazione comunale interessati».



Lo dichiarano i componenti della sesta Commissione consiliare per le Attività Produttive.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Wikipedia

