Licenziamenti Pittarosso a Palermo, Forzinetti: ''Avviato tavolo di confronto, trovare insieme una soluzione condivisa''

Pubblicata il: 12/07/2024

"A seguito delle recenti notizie riguardanti i possibili licenziamenti presso le sedi di Palermo dei negozi Pittarosso, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione e il mio impegno personale e istituzionale per la salvaguardia dei posti di lavoro coinvolti.

La priorità dell'amministrazione è di garantire la stabilità occupazionale per i lavoratori e le loro famiglie. La perdita di un solo posto di lavoro rappresenta non solo un danno economico, ma anche sociale, colpendo duramente il tessuto della nostra comunità. È essenziale che tutte le parti coinvolte collaborino per trovare soluzioni sostenibili e inclusive.

Ho avviato immediatamente un tavolo di confronto con i rappresentanti di Pittarosso, i sindacati e le istituzioni locali per discutere delle possibili misure da adottare per evitare i licenziamenti.

Sono sicuro che tutte le parti interessate parteciperanno attivamente a questo processo, con spirito di solidarietà e cooperazione. La crisi che stiamo affrontando richiede un impegno comune per trovare soluzioni efficaci e tempestive.

Continueremo a monitorare da vicino la situazione e a lavorare senza sosta per scongiurare la perdita di posti di lavoro.

Dopo aver affrontato con successo la crisi del marchio Scarpe & Scarpe, grazie anche all'aiuto di Confimprese, proveremo anche questa volta a trovare una via d'uscita.

Abbiamo già calendarizzato per la prossima settimana un incontro con i Sindacati coinvolti e convocheremo anche la proprietà per avere rassicurazioni e trovare insieme una soluzione condivisa". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti.

Fonte: Comune di Palermo

