linea 209

Linea bus 209, Randazzo: ''Enormi disagi per i cittadini, servizio pubblico interrotto da mesi. Serve un ripristino urgente''

''I Cittadini per raggiungere la scuola o il posto di lavoro con mezzi pubblici, sono costretti ad attraversare viale Regione Siciliana per prendere il bus'', sottolinea Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2023 - 10:43:39 Letto 838 volte

«La richiesta urgente di ripristino della linea bus 209 in via Santa Maria di Gesù e via Belmonte Chiavelli è il contenuto di una nota trasmessa all’assessore Carta, insieme al consigliere di circoscrizione Saverio Bruschetta. È grave che un servizio pubblico essenziale sia ormai interrotto da mesi, creando enormi disagi ai cittadini di quella zona che, per raggiungere la scuola o il posto di lavoro con mezzi pubblici, sono costretti ad attraversare viale Regione Siciliana per prendere il bus».



Lo dichiara Antonino Randazzo, consigliere comunale e capogruppo M5S.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!