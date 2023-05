Natalità

Lollobrigida agli Stati generali Natalità: ''Esiste una cultura, un'etnia italiana, da tutelare''

Pubblicata il: 12/05/2023

Il ministro per l'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nel suo intervento agli Stati generali della natalità, ha ricordato che "non esiste una razza italiana. È un falso problema immaginare un concetto di questa natura".

Tuttavia, ha sottolineato il ministro, "esiste una cultura, un'etnia italiana, quella che la Treccani definisce raggruppamento linguistico culturale, che immagino che in questo convegno si tenda a tutelare. Perché sennò non avrebbe senso".

"La popolazione del mondo cresce e tanti di quelli che nascono nel mondo vorrebbero venire a vivere in Italia. E allora perché preoccuparsi delle nascite in Italia? Se la risposta è incrementare la natalità, è probabilmente per ragioni legate alla difesa di quell'appartenenza, a cui molti sono legati, io in particolare con orgoglio, a quella che è la cultura italiana, al nostro ceppo linguistico, al nostro modo di vivere", ha proseguito Lollobrigida.

