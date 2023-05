Etnia italiana

Etnia italiana da tutelare, Schlein su Lollobrigida: ''Parole sbagliate, è proprio il concetto di razza che non dovrebbe esistere''

''Meloni non ha il coraggio di chiedere ai suoi alleati nazionalisti di fare la propria parte sull'accoglienza'', dice la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'Piazzapulita' su La7.

"Etnia italiana da tutelare? Le parole del ministro Lollobrigida mi fanno un effetto sbagliato, ritengo sbagliate queste parole, che non sono le prime. E' proprio il concetto di razza che non dovrebbe esistere. Questo concetto dobbiamo lasciarlo ad altri tempi", dice la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'Piazzapulita' su La7.

"Meloni non ha il coraggio di chiedere ai suoi alleati nazionalisti di fare la propria parte sull'accoglienza", dice la segretaria del Pd. "Ci batteremo contro la legge Bossi-Fini: è stato uno dei punti della piattaforma con cui abbiamo vinto il congresso", promette la leader dem.

"Il governo sta tirando dritto con questa occupazione. Meloni è nostalgica degli editti e delle norme contra personam che ha conosciuto quando era al governo con Berlusconi" sottolinea. "Noi ci opporremo con forza, altroché, ma questo governo non sta guardando in faccia a nessuno e tira dritto", prosegue.

Che effetto le ha fatto incontrare Meloni? "Che effetto mi doveva fare...? E' importante conoscersi da avversari per portare avanti le nostre posizioni. Siamo andati a questo incontro portando le nostre proposte", dice Elly Schlein, parlando dell'incontro con la premier Giorgia Meloni sulle riforme. Per la leader Dem bisogna "rafforzare la rappresentanza perché abbiamo un problema enorme di astensionismo: dobbiamo cambiare la legge elettorale e superare i listini bloccati".

Sul presidenzialismo "ho registrato una contrarietà non solo tra le forze di opposizione. Non credo che la maggioranza abbia i voti dei due terzi del Parlamento per approvare la riforma".

