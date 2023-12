M5S

M5S, la senatrice palermitana Dolores Bevilacqua eletta nel comitato nazionale

Dolores Bevilacqua, è stata eletta nel ''Comitato per i rapporti territoriali'' del M5S.

19/12/2023

Nell’ambito del percorso di strutturazione dell’organo politico sul territorio, il Movimento 5 Stelle ha ratificato tramite votazioni online le nomine dei comitati organizzativi nazionali. Su proposta del presidente Giuseppe Conte, la senatrice cinquestelle palermitana, Dolores Bevilacqua, è stata eletta nel “Comitato per i rapporti territoriali”, comitato deputato a coordinare le attività relative ai rapporti tra i territori e le articolazioni centrali del M5S e, su delega del Presidente, il coordinamento delle campagne elettorali locali.



“Ringrazio per il nuovo incarico chi ha votato - scrive su Facebook Bevilacqua - accogliendo la proposta del Presidente Giuseppe Conte, che ringrazio per la fiducia di nominarmi tra i componenti del Comitato per i rapporti territoriali. È un onore poter essere ulteriormente al servizio di tutta la comunità Cinquestelle per rafforzare la presenza del M5S sul territorio” conclude Bevilacqua.

