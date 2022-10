Incontro Meloni-Macron

Macron alla Meloni: ''Avanti insieme, dobbiamo continuare il lavoro iniziato''

Sempre su Twitter Macron ha postato una foto con l'ex premier Draghi e la scritta: ''Grazie Mario''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2022 - 00:02:00 Letto 719 volte

Italia e Francia avanti insieme. C'è la volontà di proseguire "con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali". E' quanto comunica Palazzo Chigi, dopo l'incontro di oggi a Roma, di oltre un'ora, tra il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni. "Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all'Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori".

"Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato - ha scritto Macron su Twitter, postando la fotografia dell'incontro -. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione: lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma va in questa direzione".

Sempre su Twitter Macron ha postato una foto con l'ex premier Draghi e la scritta: "Grazie Mario".

È in quanto europei, paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, @GiorgiaMeloni, va in questa direzione. pic.twitter.com/VADlM7tj0y — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2022

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Twitter Emmanuel Macron

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!