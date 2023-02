maltempo Palermo

Maltempo, a Palermo crolla enorme albero tra viale delle Magnolie e Viale Piemonte

L'albero ha completamente ostruito la sede stradale di quest'ultima via.

Un Ficus macrophylla, enorme albero con radici aeree, è crollato a Palermo all'angolo tra viale delle Magnolie e Viale Piemonte, forse a causa del maltempo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Il comune negli anni scorsi aveva fatto costruire una pedana in ferro per aggirare l'enorme tronco che occupava tutto il marciapiede.

Dichiarazione assessore Mineo

«La caduta del ficus macrophylla, avvenuta nelle prime ore della giornata odierna in viale Piemonte, è stata provocata dal maltempo degli ultimi due giorni. Da quel che emerge dalle relazioni degli uffici negli ultimi due anni sono stati effettuati interventi di sfoltimento ma soprattutto il Visual Tree Assessment VTA, un esame diagnostico mirato a verificare le condizioni di stabilità e salubrità dell’albero che, essendo inserito fra quelli monumentali, è stato costantemente monitorato nel tempo.



Da quel che hanno potuto constatare gli operatori del verde, che insieme ai vigili del fuoco e i vigili urbani sono al lavoro incessantemente da stamattina, pare esserci in profondità, e pertanto non rilevabile con le strumentazioni e le tecnologie oggi a disposizione, un ammaloramento nella sezione centrale dovuto all’età dell’albero.



Siamo al lavoro come amministrazione insieme agli uffici per predisporre un censimento arboreo aggiornato corredato da un piano del verde ad oggi del tutto assente da anni».



Lo dichiara l’Assessore alle Politiche ambientali e al Verde Urbano, Andrea Mineo.

