Maltempo e caldo, Meloni: ''Giornata dura, la Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza''

''La messa in sicurezza del territorio deve essere una priorità per il governo'', ha detto la premier Giorgia Meloni.

Pubblicata il: 25/07/2023

"Sapevamo che oggi sarebbe stata la giornata più impegnativa. Abbiamo una situazione in cui si somma a temperature molto alte il vento, e questo rende impossibile l'uso dei canadair". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni su Rtl 102.5.

"E' una situazione complessa, ma la Protezione civile è mobilitata, nessuno dei vigili del fuoco è andato in vacanza, e lo dico per ringraziarli. Seguiamo la situazione minuto per minuto".

"La messa in sicurezza del territorio deve essere una priorità per il governo", ha detto ancora Meloni.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

