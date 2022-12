Pos

Manovra 2023, Meloni: ''Eliminare commissioni con pos è incostituzionale''

''Eliminare le commissioni sui pagamenti effettuati con pos, diciamo che non possiamo farlo perché sarebbe incostituzionale'', dice la premier Giorgia Meloni.

12/12/2022

Eliminare le commissioni sui pagamenti effettuati con pos è incostituzionale. Così Giorgia Meloni, spiegando perché una norma del genere non sia stata inserita nella Manovra.

"C'è chi ci chiede perché non togliete le commissioni, diciamo che non possiamo farlo perché sarebbe incostituzionale. La moneta elettronica è privata, è un servizio offerto e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci sopra una commissione".

"Probabilmente - ha quindi aggiunto il presidente del Consiglio - questa è la ragione per cui la Banca d'Italia fa le sue valutazioni sul tema dell'innalzamento del tetto al contante".

