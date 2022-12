Manovra

Manovra 2023, Meloni: ''Più fondi al Sud e aree sisma''

Giorgia Meloni ha concordato coi suoi ministri la stesura di diversi emendamenti alla Legge di Bilancio per dare più risorse al Sud e alle aree sismiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2022 - 00:10:14 Letto 713 volte

Il Presidente del Consiglio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e col Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentate al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell'Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Twitter Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!