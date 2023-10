Manovra

Manovra 2024, Landini: ''Situazione drammatica, errori clamorosi del Governo''

''Non si fanno le scelte che devono essere fatte, una seria riforma fiscale, non c'è lotta all'evasione; lì bisogna prendere i soldi per fare gli investimenti'', ha detto Maurizio Landini.

"Siamo di fronte a una situazione drammatica". Lo ha detto Maurizio Landini, a 'In onda', su La7, parlando della Nadef e della Manovra 2024. "Non si fanno le scelte che devono essere fatte, una seria riforma fiscale, non c'è lotta all'evasione; lì bisogna prendere i soldi per fare gli investimenti. Questa scelta non viene fatta. Il governo taglia il Pnnr, 16 miliardi sono stati tragliati nei settori strategici, dalla cura del territorio alle politiche energetiche, penso che siano errori clamorosi che rischiano di essere pagati", ha detto Landini.

"Tutto questo non consente di affrontare la vera situazione delle persone che non arrivano alla fine del mese. Quando ci sono 120mila italiani che ogni anno se ne vanno all'estero perché qui sono sfruttati, e non tornano qui, vuol dire che abbiamo bisogno di investire. Il nostro problema è creare sviluppo e occupazione, crescere e fare investimenti. In questo ambito siamo in una situazione drammatica", ha aggiunto il segretario della Cgil.

"Questo governo ha la maggioranza in Parlamento, l'esperienza dovrebbe insegnare che se arriva una crisi e il Parlamento non è in grado di risolverla la cosa più utile è che siano i cittadini con il loro voto a decidere cosa fare. Penso sia una cosa democratica", ha aggiunto.

