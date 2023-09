taglio cuneo fiscale

Manovra 2024, Meloni: ''Il taglio del cuneo fiscale è priorità assoluta''

Per il premier Meloni, l'Obiettivo è ''confermare il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024''

"Il taglio del cuneo fiscale fino a sette punti per chi ha redditi fino a 25mila euro e sei punti per chi ha redditi fino a 35mila che ha messo nelle tasche di chi aveva un reddito più basso fino a 100 euro di aumento mensile per me è una misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarla per tutto il 2024". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'intervista a 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro.

