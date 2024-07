Manutenzione strade a Palermo, prosegue l'attività dell'Amministrazione comunale: gli interventi in programma

manutenzione strade

Manutenzione strade a Palermo, prosegue l'attivitą dell'Amministrazione comunale: gli interventi in programma

Sono in corso gli interventi sull'asse via Crispi/via Belgio, sull'asse piazza Diodoro Siculo /Tribunale, sull'asse via Calderai/via Lincoln/via Castrofilippo e sul viale Regione Siciliana, nel tratto ricadente sul territorio della IV Circoscrizione.

Prosegue l’attività dell’Amministrazione comunale sul tema delle manutenzioni delle strade cittadine. Sono in corso gli interventi sull’asse via Crispi/via Belgio, sull’asse piazza Diodoro Siculo /Tribunale, sull’asse via Calderai/via Lincoln/via Castrofilippo e sul viale Regione Siciliana, nel tratto ricadente sul territorio della IV Circoscrizione.

Dalla prossima settimana si aggiungeranno, l’intervento di rifacimento del manto stradale su via Emiro Giafar, dall’incrocio con via Brasca fino all’incrocio con Corso dei Mille; Piazza Torrelunga, per il quale è stata disposta ordinanza di limitazione alla circolazione veicolare e pedonale n.820 del 4/7/2024 e l'intervento di rifacimento del manto stradale su via Leonardo da Vinci.

Così in una nota l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Google Maps

