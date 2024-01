rifacimento marciapiedi

Manutenzione strade e marciapiedi, Lagalla e Orlando: ''Interveniamo perchè abbandonati da troppo tempo e diventati ormai delle vere trappole''

Giovedì sarà un'altra giornata importante sul fronte della viabilità con l'inizio dei lavori nel primo svincolo di Brancaccio, lato mare, un'infrastruttura strategica e anche questa attesa da anni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2024 - 11:41:39 Letto 743 volte

Iniziati stamattina i lavori per l’installazione del cantiere che si occuperà del rifacimento dei marciapiedi di via Libertà, da piazza Vittorio Veneto a via Notarbartolo.

"Interveniamo su marciapiedi abbandonati da troppo tempo e diventati ormai, in alcuni punti, delle trappole ad esempio per anziani o per chi cammina con dei passeggini. I lavori proseguiranno a stralci per diminuire il più possibile l’impatto sulla viabilità". Lo dichiarano il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando.

"Dopo il rifacimento dei marciapiedi - continua la nota -, sarà il momento di procedere anche con la manutenzione dell’asfalto perché stiamo parlando di uno degli assi più trafficati della città, da dove passano anche numerose linee di trasporto pubblico.

Sulla manutenzione di strade e marciapiedi quella dell’amministrazione resta comunque una prospettiva ad ampio raggio sulla città, senza tralasciare i quartieri periferici perché la città aspetta da anni risposte sulla manutenzione delle strade e noi siamo al lavoro per recuperare i ritardi".

"Sono già partite, infatti, le progettazioni degli interventi, finanziati con fondi ex Gescal, sui territori di Borgo Nuovo, Zen e Sperone. E in questa prospettiva, giovedì sarà un’altra giornata importante sul fronte della viabilità con l’inizio dei lavori nel primo svincolo di Brancaccio, lato mare, un’infrastruttura strategica e anche questa attesa da anni», conclude la nota.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

