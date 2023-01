Discorso Mattarella

Mattarella agli italiani per il discorso di fine anno: ''Premier donna è segno di maturità, pagare le tasse serve a far funzionare l'Italia'' *VIDEO*

Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2022 - 21:15:03 Letto 766 volte

Sergio Mattarella si rivolge agli italiani nel suo consueto discorso di fine anno, l'ottavo della sua carriera, con un messaggio di speranza e forza. Il Presidente della Repubblica sottolinea come il Paese abbia "reagito alla crisi con grande crescita" e anche come il 2022 sia stato "un anno impegnativo e complesso". La nomina della prima donna presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'ha definita un "segno di maturità del Paese", osservando come nel giro di pochi anni "tutti i partiti abbiano vissuto un'esperienza di governo". Il Capo dello Stato sottolinea poi la necessità di "rinforzare il Sistema sanitario nazionale" e di pagare le tasse per "far funzionare l'Italia".

Mattarella ha parlato agli italiani dalla Sala della musica, che si trova nell'ala neoclassica della Palazzina del Quirinale. Il Capo dello Stato ha recitato il suo discorso in piedi, come nei due anni precedenti, a reti unificate. Alle sue spalle una finestra su Roma, l'albero di Natale e le bandiere dell'Italia, dell'Ue e della Presidenza della Repubblica.

Quello del 2022 è il suo ottavo messaggio di fine anno nei panni di Presidente della Repubblica. Quello pronunciato lo scorso anno avrebbe dovuto essere il suo ultimo. All'epoca aveva infatti detto: "Ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po' di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di Presidente". Le cose poi sono andate diversamente e Mattarella ha risposto ancora una volta alle esigenze della nazione.

"Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna", ha affermato Mattarella. "È questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà".

Per quanto riguarda le varie formazioni che si sono avvicendate al governo durante i suoi anni al Quirinale, il Capo dello Stato ha sottolineato come "nell'arco di pochi anni si sono alternate al governo pressoché tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in diverse coalizioni parlamentari. Quanto avvenuto le ha poste, tutte, in tempi diversi, di fronte alla necessità di misurarsi con le difficoltà del governare. Riconoscere la complessità, esercitare la responsabilità delle scelte, confrontarsi con i limiti imposti da una realtà sempre più caratterizzata da fenomeni globali: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi energetica a quella alimentare, dai cambiamenti climatici ai fenomeni migratori".

Mattarella ha aperto il suo discorso ribadendo come il 2022 sia stato un anno "impegnativo e complesso" come i sette che hanno caratterizzato il suo primo mandato. "Un anno addietro, rivolgendomi a voi in questa occasione, definivo i sette anni precedenti come impegnativi e complessi. Lo è stato anche l'anno trascorso, così denso di eventi politici e istituzionali di rilievo. L'elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Quirinale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!