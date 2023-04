Renzi direttore del Riformista

Matteo Renzi nuovo direttore del Riformista: l'annuncio su Twitter

''Ho accettato una sfida affascinante'', scrive Renzi su Twitter.

Pubblicata il: 05/04/2023

"Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Lo rende noto lo stesso quotidiano via Twitter.

"Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", scrive su Twitter Renzi.

Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto. — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 5, 2023

