lavoro e politiche social

Meloni: ''Al Cdm del primo maggio misure sul lavoro e politiche sociali''

Tra i temi è atteso il dl col nuovo taglio del cuneo fiscale.

22/04/2023

Giorgia Meloni ha programmato la convocazione per il primo maggio, di una riunione del CdM al cui ordine del giorno saranno inseriti provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali. Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota.

Data e temi strettamente connessi visto che all'esame è atteso il dl col nuovo taglio del cuneo fiscale annunciato col via libera al Def. Con le misure di prossima attuazione si punta a introdurre un taglio dei contributi sociali per lavoratori dipendenti con redditi.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

