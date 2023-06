Governo

Meloni alla Camera: ''Emergenza migranti è una sfida europea. Sul Mes polemiche inutili'' *VIDEO*

Per Giorgia Meloni l'emergenza immigrazione "è una sfida europea che richiede risposte europee".

Lo ha detto il premier in Aula alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Alla riunione "sarà centrale il tema delle migrazioni", ha spiegato. Su questo "mi unisco al cordoglio per la recente tragedia al largo delle coste greche". Poi ha ribadito "l'impegno in ogni sede a stroncare il tragico traffico delle vite" che genera queste tragedie. Sull'Ucraina invece, ha dichiarato, "serve una pace duratura nel rispetto dei diritti del Paese".

Mentre sul Mes, ha evidenziato, di non ritenere "utile alimentare una polemica interna. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale".

Nel suo discorso alla Camera, parlando del Mes, Giorgia Meloni ha ribadito: "Lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza: non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes. L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto, nel quale le nuove regole del Patto di stabilità, il completamento dell'Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutono nel loro complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'e' una questione di metodo, su come si faccia a difendere l'interesse nazionale".

