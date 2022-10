Discorso Meloni

Meloni alla Camera, Salvini: ''Bellissimo il discorso di Giorgia''

''Mi impegnerò giorno e notte per sbloccare le opere'', ha detto Matteo Salvini.

Pubblicata il: 25/10/2022

"Bellissimo il discorso di Giorgia". Così il vicepremier e Ministro per le Infrastrutture e per la Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. "Musi lunghi a sinistra, speranza e fiducia per gli Italiani. Ribaditi impegni su tasse, pensioni, lavoro, sicurezza, autonomia e riforme. Per quanto mi riguarda: sbloccare cantieri e opere pubbliche ferme e attese da anni, creando lavoro e ricchezza, sarà il mio impegno giorno e notte".

