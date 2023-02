Meloni - Schlein

Meloni chiama Schlein: ''Ovviamente mi aspetto una opposizione durissima''

Il premier Giorgia Meloni ha sentito la neo segretaria del Pd Elly Schlein.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2023 - 00:03:00 Letto 737 volte

"Penso che sia uno scenario molto interessante, ho chiamato Elly Schlein per farle anche personalmente i miei auguri, ovviamente mi aspetto una opposizione durissima, io ho fatto una opposizione durissima", ha detto in un'intervista tv il premier Giorgia Meloni.

"Il confronto delle idee non mi ha preoccupato, mai spaventato - ha proseguito -. Le ho sentito dire che il Pd sarà un problema per il governo Meloni: per noi la democrazia non è stata un problema mai. Sicuramente sono pronta al confronto e le auguro ancora buon lavoro".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!