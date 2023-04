riforma presidenziale

Meloni: ''Entro la fine della legislatura porteremo a casa la riforma presidenziale''

''Il Pnrr non lo abbiamo scritto noi, cerchiamo di renderlo compatibile con le nuove prioritą'', sottolinea Giorgia Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/04/2023 - 00:04:00 Letto 771 volte

"Entro la fine della legislatura porteremo a casa la riforma presidenziale". Così la premier Giorgia Meloni, collegata in video alla chiusura della campagna per le Regionali in Friuli. "Rivendico la scelta di abolire il Reddito di cittadinanza per chi vuole la vorare, sta dando i suo frutti".

Sul Pnrr: "Non lo abbiamo scritto noi, cerchiamo di renderlo compatibile con le nuove priorità. Ci saranno ostacoli, ma non ci manca il coraggio", aggiunge. In fine l'immigrazione: "E' un problema europeo e riusciremo a risolverlo".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!