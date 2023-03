Italia

Meloni: ''Oggi Italia esempio di stabilità. Aiutate famiglie e imprese a superare fase più acuta dell'emergenza''

''L'Italia in questo momento è una nazione che è un esempio di stabilità'', afferma la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/03/2023 - 12:07:11 Letto 723 volte

Per Giorgia Meloni oggi l'Italia è un esempio di stabilità. "Abbiamo aiutato le famiglie e le imprese italiane a superare la fase più acuta dell'emergenza. L'Italia ha continuato a crescere - ha spiegato il presidente del Consiglio -, nonostante lo scenario difficilissimo, il più complesso dal dopoguerra, con un conflitto nel cuore dell'Europa, una politica monetaria restrittiva delle banche centrali, un'inflazione che cala troppo lentamente e una serie di 'sorprese' che abbiamo trovato al nostro arrivo a Palazzo Chigi".

"Non ci lamentiamo - ha quindi concluso Meloni -, ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo per gli italiani che ci hanno conferito il mandato con un voto chiaro. L'Italia in questo momento è una nazione che è un esempio di stabilità".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!