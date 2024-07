Mercato di Ballarò coperto all'ingrosso, Forzinetti: ''Utile essere tutti dalla stessa parte''

Mercato di Ballarò

17/07/2024

Dare un nuovo volto ed un impulso commerciale al quartiere di Ballarò con l'istituzione del “Mercato coperto all’ingrosso”. Questo l’atto di indirizzo approvato all'inizio dello scorso giugno proposto in Giunta e voluto dall’assessore alle Attività Produttive, Giuliano Forzinetti e che adesso sarà sottoposto al Consiglio comunale. In particolare la discussione dell'Aula si concentrerà sul regolamento che disciplina la gestione, l’organizzazione e il funzionamento del Mercato e che modifica quello approvato all’inizio dello scorso giugno.

Il nuovo regolamento, analogamente a quanto previsto precedentemente, prevede che la struttura per la vendita all’ingrosso sarà costituita da due strutture coperte: una grande circa 500 mq sarà suddivisa in 31 posteggi e l’altra di circa 150 mq avrà 11 posteggi. Questi saranno gli spazi in cui gli operatori svolgeranno la loro attività commerciale. Lo stesso regolamento, poi, indica il calendario e gli orari dello svolgimento delle attività e i criteri per la concessione degli stand che comprende il relativo canone.



“Oggi tutta la politica cittadina dovrebbe essere schierata dalla stessa parte, ovvero quella degli operatori storici di Ballarò, che sono stati illusi per anni attraverso l'emanazione di provvedimenti illegittimi – commenta l’assessore Forzinetti -. L'Amministrazione Lagalla ha sbloccato la situazione di stallo che si era creata attraverso l'approvazione della delibera del mercato all'ingrosso, che tutelerà gli operatori storici senza snaturare il mercato e la sua vocazione. Basta leggere la delibera e lo schema di regolamento per avere contezza della strumentalizzazione in atto da parte di certa politica, che avviene purtroppo sulla pelle degli operatori commerciali”.

Fonte: Comune di Palermo

