Migranti

Migranti, Piantedosi: ''Implementare espulsioni e rimpatri. Chi ha diritto rimane, chi non ha diritto no''

Il ministro ha detto che quello dell'immigrazione ''Ŕ un fenomeno da affrontare con concretezza sapendo che non basta immettere nuovi cittadini per motivi economici ma dobbiamo anche pensare alla sostenibilitÓ''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2023 - 00:09:00 Letto 925 volte

Sul fronte migranti per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "la soluzione è cercare di bloccare il più possibile le partenze, assoggettare quelli che arrivano alle norme europee e nazionali e quindi implementare il sistema delle espulsioni e dei rimpatri".

Intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4 il ministro ha spiegato che quello dell'immigrazione "è un fenomeno da affrontare con concretezza sapendo che non basta immettere nuovi cittadini per motivi economici ma dobbiamo anche pensare alla sostenibilità. Anche qui il tema è far rispettare la legge. Chi ha diritto rimane, chi non ha diritto no".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Piantedosi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!