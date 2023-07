Piantedosi a Lampedusa

Migranti, Piantedosi in visita all'hotspot contrada Imbriacola a Lampedusa

Il ministro Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in visita all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2023 - 11:08:47 Letto 750 volte

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, in visita lampo all'interno dell'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa.

La Croce Rossa italiana e la polizia li hanno accompagnati lungo i viali e i padiglioni che ospitano i migranti.

La struttura non è al momento sovraffollata, non come lo era venerdì 23 giugno quando venivano ospitati 3.300 persone a fronte di poco meno 400 posti disponibili.

Fonte: Ministro dell'Interno

Fonte Immagine: Ministro dell'Interno

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!